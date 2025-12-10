جانشین فرمانده انتظامی استان در جشن روز سرباز گفت: سربازان باید با ایمان، تقوا، عدالت، شجاعت و ولایت‌پذیری وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.

ایمان، تقوا و ولایت‌پذیری مهم‌ترین ویژگی سرباز نمونه است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ سرهنگ جمالی افزود: حضرت علی‌اکبر (ع) الگوی سرباز نمونه است که تمام‌قد در خدمت ولایت بود و شهادت را پذیرفت. با تأسی از زندگی ایشان می‌توانیم مسیر درست را دنبال کنیم.

وی ایمان و تقوا را مهم‌ترین ویژگی سربازان نمونه دانست و افزود: سرباز باید آمادگی انجام هر وظیفه محول‌شده را داشته باشد و عدالت، شجاعت، علم و دانش نیز از دیگر ویژگی‌های سربازان برتر است. ولایت‌پذیری مهم‌ترین اصل در موفقیت سربازان است.

سرهنگ جمالی با تأکید بر صبر و استقامت در برابر سختی‌ها خاطرنشان کرد: سربازان در مرحله جدیدی از زندگی قرار دارند و باید با بردباری و صداقت مسیر خدمت را طی کنند. کار گروهی، دوستی و محبت میان سربازان از الزامات خدمت است و رعایت این اصول علاوه بر تربیت سرباز نمونه، انسان وارسته‌ای را شکل خواهد داد.