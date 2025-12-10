مجتمع ورزشی شهدای اقتدار ملی با پنج سالن ورزشی به همت دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم در پردیسان قم به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مجتمع ورزشی شهدای اقتدار شامل زمین چمن مصنوعی، سالن ورزشی چند منظوره، سالن ورزش‌های رزمی و بدنسازی در خیابان دانشگاه پردیسان قم به همت دفتر تبلیغات اسلامی به بهره برداری رسید.

مساحت این سالن ورزشی چند منظوره ۵ هزار متر مربع، زمین چمن مصنوعی ۲۵۰۰ متر مربع و ساختمان ورزشی با ۵ سالن در ۳۵۰۰ متر مربع و با اعتبار ۷۵۰ میلیارد ریال ساخته شد.