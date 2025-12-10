پخش زنده
نشست شورای سیاستگذاری فعالیتهای مهدوی استان یزد در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، نشست شورای سیاستگذاری فعالیتهای مهدوی استان یزد در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد برگزار شد و بسته آموزشی و فرهنگی ویژه کانونهای مهدویت دانشگاهها و همچنین کارکنان ادارات، بررسی و به تصویب رسید. این بسته قرار است به عنوان نقشه راه برنامههای آموزشی و ترویجی مهدویت در محیطهای اداری و دانشگاهی استان مورد استفاده قرار گیرد.
در این نشست، موضوع برگزاری پیشنشستهای همایش ملی «مهدویت و انقلاب اسلامی» که تا پایان امسال به میزبانی استان هرمزگان برگزار خواهد شد، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر نقش یزد در آمادهسازی محتوایی و علمی این همایش تأکید شد. اعضای شورا بر ضرورت همافزایی نهادهای علمی، فرهنگی و حوزوی استان برای غنای بیشتر این پیشنشستها تأکید کردند.
آیتالله ناصری، نماینده ولی فقیه در استان، با اشاره به فعالیتهای انجامشده بهویژه در مدارس برای توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار، بر لزوم تقویت این فرهنگ در میان نسل جوان تأکید کرد. وی با بیان اینکه دشمنان در تلاشاند ناامیدی را در جامعه گسترش دهند، خاطرنشان کرد: با گسترش فرهنگ انتظار و مهدویت باید امید به آینده را در دل مردم، بهویژه جوانان، تقویت کنیم.