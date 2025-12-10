مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از آغاز عملیات اجرایی پروژه پل تکمیلی ورودی شمالی نکا خبر داد و گفت: این طرح شامل احداث یک پل مستقل و یک زیرگذر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جابر حسن‌زاده مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در بازدید از محل پروژه پل تکمیلی ورودی شمالی نکا اعلام کرد: با تأیید نقشه‌های اجرایی، عملیات ساخت این پل به طور رسمی آغاز شده است.

وی افزود: این پروژه شامل احداث یک پل مستقل و یک زیرگذر در مجاورت پل فعلی است تا گره دیرینه ترافیکی این محدوده که سال‌ها یکی از نقاط پرخطر و پرازدحام شهر محسوب می‌شود، برای همیشه برطرف شود.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به همکاری بندر امیرآباد و شهرداری نکا در اجرای این طرح گفت: پل فعلی نیروگاه نکا به دلیل عرض محدود و حجم بالای تردد، به ویژه تردد وسایل نقلیه از سمت دریا و مجاورت سیلوی بزرگ نکا، سال‌ها معضل ترافیکی و ایمنی بوده است.

حسن‌زاده تأکید کرد: با تکمیل این پروژه شاهد افزایش ایمنی، روان‌سازی عبور و مرور، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش تصادفات در این محور حیاتی خواهیم بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد این اقدام زیرساختی بتواند تحول مثبتی در توسعه منطقه و رضایتمندی مردم ایجاد کند.