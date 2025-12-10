پخش زنده
امروز: -
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش گفت: خلیج فارس و جزایر ایرانی آن جزء جداییناپذیر خاک مقدس ایران است و هیچکس نمیتواند درباره آن اظهارنظر کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار «حبیبالله سیاری» رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش در حاشیه اختتامیه سومین دوره مسابقات مهارتآموزی کارکنان وظیفه ارتش که امروز (چهارشنبه) در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامههای مهارتآموزی سربازان اظهار داشت: ارتش در زمینه مهارتآموزی کارکنان وظیفه بسیار منظم کار کرده است.
دریادار سیاری: خلیج فارس و جزایر ایرانی آن جزو خاک مقدس جمهوری اسلامی و جداییناپذیر است
دریادار سیاری ادامه داد: آمارها نشان میدهد که این آموزشها موجب شدند تا سربازان پس از پایان خدمت، امکان اشتغال و سرمایه اولیه برای کار را داشته باشند. این برنامه توسط سازمان فنی و حرفهای دنبال میشود و نتایج ارزشمندی برای جوانان آیندهساز کشور دارد.
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش عنوان کرد: هر ساله با دقت و تلاش، این برنامهها اجرا و در پایان سال، مسابقاتی برگزار میشود تا نتایج کار به نمایش گذاشته شود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در خصوص جزایر ایرانی تصریح کرد: خلیج فارس و جزایر ایرانی آن جزئ جداییناپذیر خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران است و هیچکس نمیتواند درباره آن اظهارنظر کند.
دریادار سیاری با تأکید بر اینکه خلیج فارس، خلیج فارس بوده، هست و خواهد بود، گفت: به نظر میرسد که عدهای تحت فشارهای سیاسی چنین سخنانی را مطرح میکنند، در حالی که خودشان به خوبی میدانند تاریخ حاکمیت ایران بر این جزایر شفاف و روشن است؛ همچنین میدانند که عمر برخی از کشورها چند سال است و این جزایر متعلق به ایران است.