پخش زنده
امروز: -
کاربرد هوش مصنوعی در تولید محتوا دارای مزایا و معایب مخصوص به خود است که با استفاده از سایتها و ابزارهای مختلف این حوزه، انجام میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با توجه به پیشرفت تکنولوژی و الگوریتمهای هوش مصنوعی، امکان تولید محتوا با کیفیت بالا و سریع از طریق رایانهها وجود دارد.
آقای روانبخش صادقی، مدرس، کارگردان و تهیه کننده پویا نمایی با حضور در استودیو شبکه خبر گفت:ورود به عصر «هوش مصنوعی» تعاریف خلاقیت، کپیرایت و تولید محتوای هنری را دگرگون میکند و آینده هنر، رسانه و آموزش را از نو مینویسد.
او هوش مصنوعی را فرصتی تحولآفرین دانست که با تغییر قوانین و مهارتها، مسیر تازهای پیش روی هنرمندان و تولیدکنندگان محتوا میگشاید.
روانبخش صادقی، مدرس و تهیهکننده پویانمایی و خالق آثاری، چون آقای ایمنی و آقای آتشنشان، نقش هوش مصنوعی در آینده تولیدات رسانهای را مورد بررسی قرار داد.
صادقی با بیان اینکه بشر در حال ورود به «عصر هوش مصنوعی» است، گفت: این تحول همسنگ انقلاب صنعت چاپ، همه حوزههای هنری، آموزشی و صنعتی را متأثر خواهد کرد.
او با تأکید بر اینکه تغییر در قوانین کپیرایت و مفاهیم خلاقیت اجتنابناپذیر است، توضیح داد: خلاقیت در آینده نه بر اساس تحصیلات آکادمیک، بلکه بر پایه کارکرد و اثرگذاری سنجیده میشود و به زودی تعاریف هنر، سینما و پویانمایی بازتعریف خواهند شد.
این مدرس پویانمایی افزود: هوش مصنوعی تهدیدی برای هنر نیست، مگر برای کسانی که از جریان تحول جا بمانند، همانطور که اختراع چاپ و ظهور دیجیتال، شیوههای هنری پیشین را متحول کرد، هوش مصنوعی نیز فرصت تازهای برای خلق آثار متفاوت و اورجینال فراهم کرده است.
صادقی با اشاره به وضعیت نظام آموزشی کشور گفت: دانشجویان ایرانی از نظر خلاقیت و درک فناوری همسطح دانشجویان چین و آمریکا هستند؛ آنچه موجب عقبماندگی میشود، ضعف مدیریتی و زیرساختی در آموزش است.
او در بخش دیگری از گفتوگو درباره چالش «اخبار جعلی» و محتواهای ساختگی تأکید کرد: پدیده فیکنیوز تهدیدی جدی است، اما قوانین جدید رسانهای به مرور این حوزه را سامان خواهد داد.
وی ادامه داد: همانگونه که نسل دیجیتال توانست قواعد خود را بسازد، عصر هوش مصنوعی نیز قواعد تازهای برای اصالت محتوا به همراه خواهد داشت.
صادقی در پایان به علاقهمندان توصیه کرد: کاربران و هنرمندان جوان از پلتفرمهای رایگان هوش مصنوعی برای تجربه و تمرین استفاده کنند و از این فناوری نهراسند. آینده متعلق به کسانی است که زودتر با آن همراه شوند.