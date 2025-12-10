کاربرد هوش مصنوعی در تولید محتوا دارای مزایا و معایب مخصوص به خود است که با استفاده از سایت‌ها و ابزار‌های مختلف این حوزه، انجام می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ­با توجه به پیشرفت تکنولوژی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی، امکان تولید محتوا با کیفیت بالا و سریع از طریق رایانه‌ها وجود دارد.

آقای روانبخش صادقی، مدرس، کارگردان­ و تهیه کننده پویا نمایی با حضور در استودیو شبکه خبر گفت:­ورود به عصر «هوش مصنوعی» تعاریف خلاقیت، کپی‌رایت و تولید محتوای هنری را دگرگون می‌کند و آینده هنر، رسانه و آموزش را از نو می‌نویسد.

او هوش مصنوعی را فرصتی تحول‌آفرین دانست که با تغییر قوانین و مهارت‌ها، مسیر تازه‌ای پیش روی هنرمندان و تولیدکنندگان محتوا می‌گشاید.

روانبخش صادقی، مدرس و تهیه‌کننده پویانمایی و خالق آثاری، چون آقای ایمنی و آقای آتش‌نشان، نقش هوش مصنوعی در آینده تولیدات رسانه‌ای را مورد بررسی قرار داد.

صادقی با بیان اینکه بشر در حال ورود به «عصر هوش مصنوعی» است، گفت: این تحول هم‌سنگ انقلاب صنعت چاپ، همه حوزه‌های هنری، آموزشی و صنعتی را متأثر خواهد کرد.

او با تأکید بر این‌که تغییر در قوانین کپی‌رایت و مفاهیم خلاقیت اجتناب‌ناپذیر است، توضیح داد: خلاقیت در آینده نه بر اساس تحصیلات آکادمیک، بلکه بر پایه کارکرد و اثرگذاری سنجیده می‌شود و به زودی تعاریف هنر، سینما و پویانمایی بازتعریف خواهند شد.

این مدرس پویانمایی افزود: هوش مصنوعی تهدیدی برای هنر نیست، مگر برای کسانی که از جریان تحول جا بمانند، همان‌طور که اختراع چاپ و ظهور دیجیتال، شیوه‌های هنری پیشین را متحول کرد، هوش مصنوعی نیز فرصت تازه‌ای برای خلق آثار متفاوت و اورجینال فراهم کرده است.

صادقی با اشاره به وضعیت نظام آموزشی کشور گفت: دانشجویان ایرانی از نظر خلاقیت و درک فناوری هم‌سطح دانشجویان چین و آمریکا هستند؛ آنچه موجب عقب‌ماندگی می‌شود، ضعف مدیریتی و زیرساختی در آموزش است.

او در بخش دیگری از گفت‌و‌گو درباره چالش «اخبار جعلی» و محتوا‌های ساختگی تأکید کرد: پدیده فیک‌نیوز تهدیدی جدی است، اما قوانین جدید رسانه‌ای به مرور این حوزه را سامان خواهد داد.

وی ادامه داد: همان‌گونه که نسل دیجیتال توانست قواعد خود را بسازد، عصر هوش مصنوعی نیز قواعد تازه‌ای برای اصالت محتوا به همراه خواهد داشت.

صادقی در پایان به علاقه‌مندان توصیه کرد: کاربران و هنرمندان جوان از پلتفرم‌های رایگان هوش مصنوعی برای تجربه و تمرین استفاده کنند و از این فناوری نهراسند. آینده متعلق به کسانی است که زودتر با آن همراه شوند.