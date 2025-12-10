پخش زنده
در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) ۱۲۰ دانشآموز به حج عمره اعزام میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر سازمان دانشآموزی استان اصفهان در لنجان گفت: کاروان دانشآموزی از فرودگاه شهید بهشتی اصفهان عازم سرزمین وحی میشوند.
علی چیناوی افزود: این سفر معنوی به همت سازمان دانشآموزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برگزار میشود و استان اصفهان امسال به عنوان پایگاه پروازی دانشآموزان عمرهگزار ۷ استان کشور انتخاب شده است.
وی گفت: دانشآموزان اعزامی به حج عمره از برگزیدگان علمی، فرهنگی، قرآنی و ورزشی استانهای مختلف هستند که با مصاحبه و بررسی امتیازات، انتخاب شدهاند.