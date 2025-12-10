پخش زنده
از ابتدای امسال ۳۴ کیلومتر راه روستایی در خراسان جنوبی احداث شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی گفت: از ابتدای انتقال وظایف احداث راه روستایی به این اداره کل ۳۶۳ کیلومتر راه روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در خراسان جنوبی اجرا شده که در آن ۹۰ روستا با پنج هزار و ۷۳۱ خانوار از نعمت راه آسفالته برخوردار شدهاند.
سهرابی با اشاره به اینکه احداث راه دسترسی مناسب به روستاها موجب توسعه بیش از پیش میشود افزود: با تکمیل و احداث ۳۴ کیلومتر راه روستایی در ۸ ماه گذشته تعداد ۹ روستا با ۲۹۷ خانوار روستایی در استان از راه آسفالته مناسب بهره مند شدهاند.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی افزود: توجه به راههای روستایی میتواند زمینه ارتباطات با مراکز شهرها و همچنین آبادانی این مناطق را فراهم کند تا مسیر کشور برای دستیابی به توسعه پایدار را هموار کند از اینرو، بهسازی و بهبود راهها بهعنوان یکی از اولویتهای مهم این اداره کل به شمار میرود.
خراسان جنوبی دارای ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی است که در حال حاضر شش هزار و ۹ کیلومتر آن آسفالت شده است.