به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده سپاه ناحیه صومعه‌سرا از آغاز رزمایش مردمی «خدمت رسانی به رسم سردار» به یاد سرداران شهید میرزا کوچک‌خان و شهید قاسم سلیمانی از ۱۳ آذر تا ۱۳ دی در این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح برای نخستین بار در استان گیلان در شهرستان صومعه سرا برگزار می‌شود که با مشارکت خیران و گروه‌های جهادی، ۲۵ واحد مسکن محرومان ساخته و به خانواده‌های نیازمند اهدا می‌شود.

سرهنگ محمد صدیقی افزود: اعزام تیم‌های متخصص پزشکی و دندانپزشکی رایگان به روستا‌ها، برگزاری میز خدمت جهادی مسئولان در روستا‌ها، توزیع افزون بر ۵ هزار بسته معیشتی، غذای گرم و بسته شب یلدا بین خانواده‌های نیازمند از دیگر برنامه‌های این رزمایش است.

وی گفت: طرح شهر بهشتی شامل محله بهشتی، خانه بهشتی، بازار بهشتی، لقمه بهشتی، خودروی بهشتی و آجر بهشتی و دیدار پدران و مادران شهدا در ایام میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر و میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر در شهرستان صومعه سرا برگزار می‌شود.