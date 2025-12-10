پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه کاریکاتور هنرمندان ایرانی و نقاشیهای تلفیقی یک هنرمند فلسطین در «مرکز فرهنگی شهر» بلگراد افتتاح شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ در این رویداد که با همکاری جبهه دانشجویی صربستان و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، سفیر فلسطین در صربستان، امیر پورپزشک رایزن فرهنگی ایران و جمعی از دانشجویان و فعالان اجتماعیِ حامی فلسطین حضور داشتند.
در آیین افتتاحیه چند تن از چهرههای علمی و اجتماعی صربستان و نیز سفیر فلسطین سخنرانی کردند.
ووکاشین ژونیچ دبیر جبهه دانشجویی و یکی از برگزارکنندگان، با اشاره به هدف این نمایشگاه گفت: این گردهمایی تنها یک اتفاق هنری نیست، بلکه تلاش برای روایت رنج تاریخی ملت فلسطین از طریق زبان هنر است.
وی افزود: آثار ارائهشده شامل مجموعهای از کاریکاتورهای هنرمندان ایرانی و آثار نقاشی مانال دییب، هنرمند فلسطینی و بازتابی از درد بیش از هفتاد سال اشغال، تبعیض و خشونت است.
ژونیچ تأکید کرد: مردم فلسطین همچنان به حمایت جهانی نیازمندند و مقاومت آنان بخشی از مبارزه انسانی علیه ستم است.
محمد النمورا، سفیر فلسطین در صربستان در سخنان خود گفت: رژیم اشغالگر دهههاست با هدف تصاحب سرزمین فلسطین به کشتار و تخریب سیستماتیک دست زده است.
وی با اشاره به سابقه تاریخی و تمدنی مردم فلسطین تصریح کرد: فلسطینیان حتی در سختترین دوران نیز در کنار مسیحیان و یهودیان با همزیستی و مدارا زندگی کردهاند و امروز نیز بسیاری از یهودیان، نه با رژیم صهیونیستی بلکه در کنار مردم فلسطین ایستادهاند.
در ادامه مراسم، لوکا فیلیپوویچ استاد تاریخ دانشگاه بلگراد، سیاستهای رژیم اشغالگر را بخشی از ساختار نئولیبرالیسم جهانی دانست و گفت: حمایت غرب از این جنایات نمونهای از بهرهبرداری قدرتهای اقتصادی از ابزارهای سیاسی و رسانهای است.
وی افزود: حقیقت آنچه در فلسطین جریان دارد، «نسلکشیای سانسورشده» است که تلاش میشود از افکار عمومی پنهان بماند.
خانم کامیلا مونتهه فعال دانشجویی اهل فرانسه نیز با اشاره به محدودیتهای شدید آزادی بیان در غرب گفت: در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، دانشجویان و شهروندانی که در حمایت از مردم فلسطین سخن میگویند با سرکوب و حتی زندانهای طولانیمدت تهدید میشوند.
او این نمایشگاه را قدمی برای بازتاب صدای عدالتخواهی دانست.
این نمایشگاه، با محوریت فرهنگ، هنر و حقیقتگویی، به گفته برگزارکنندگان تلاش دارد مخاطب صرب را با روایتهای انسانی و رنجهای تاریخی مردم فلسطین پیوند دهد و گفتوگویی فرهنگی درباره عدالت، مقاومت و کرامت انسانی ایجاد کند.