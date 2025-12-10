به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بارش باران و برف محور‌های ارتباطی استان چهارمحال و بختیاری را لغزنده کرد.

رئیس پلیس راه استان از لغزندگی محور‌های کیار، سامان، اردل، لردگان، بروجن، بن، فارسان، خانمیرزا، فلارد و کوهرنگ خبر داد و گفت: هم اکنون تمامی جاده‌های این استان باز و تردد در آنها روان است.

سرهنگ حسین پور افزود: به دلیل بارش برف تردد از گردنه چری، عسل کشان و شاه منصوری با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

وی از رانندگان خواست: علاوه بر همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی با توجه ویژه به گردش ها، رعایت فاصله طولی، سرعت مجاز و توجه به جلو از هر گونه حادثه احتمالی جلوگیری کنند.