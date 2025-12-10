به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گرمسار گفت: بیماری تب برفکی از سه ماه پیش در کانون اصلی در تهران مشاهده و اقدامات لازم برای جلوگیری از شیوع آن در سایر مناطق کشور بلافاصله در استان های همجوار آغاز شد.

علیرضا رفیعی پور با بیان اینکه این اقدامات درمانی ، بهداشتی و قرنطینه ای در حلقه های صفر تا یک کیلومتری ، یک تا سه کیلومتری و سه تا ۱۰ کیلومتری کانون انجام شد، گفت: دام های استان های سمنان، قم ، قزوین و البرز انجام شد و امروز پس از سه ماه از مشاهده کانون تب برفکی اعلام می کنم که توانستیم سویه جدید و خطرناک بیماری تب برفکی دام را کنترل کنیم و همچنان این مراقبت ها ادامه دارد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به واردات ۸ میلیون دز واکسن تب برفکی گفت: در دی ماه واکسیناسیون سراسری رایگان ۷۰ میلیون دام سبک و سنگین انجام می‌شود.

علیرضا رفیعی پور در ادامه اظهار داشت: با اجرای طرح واکسیناسیون تب برفکی تا ۴ ماه آینده دامداران، مشکل خاصی در حوزه بیماری تب برفکی نخواهند داشت و برای اجرای فاز بعدی واکسن و دوز یاداور نیز برنامه ریزی انجام شده و در حال ساخت و تولید واکسن داخلی این سویه نیز هستیم.

به گفته رئیس سازمان دامپزشکی کشور، ۲۰۰ نقطه ایپدیمیولوژیک دام وطیور برای شناسایی بیماری‌ها نو ظهور و خطرناک در کشور وجود دارد که این امکانات یک رکورد خوب در جهان است و سویه جدید بیماری تب برفکی نیز با همین امکانات کمتر از سه روز شناسایی و اقدامات برای کنترل آن انجام شد.