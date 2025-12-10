مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در رشت گفت: طرح «شوق زندگی»، برای ساماندهی کودکان کار برگزار شد، اما در عمل با مشکلاتی مدیریتی مواجه شد. .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در نشست آسیب شناسی طرح «شوق زندگی»، که به میزبانی گیلان در رشت برگزار شد گفت: این طرح سال ۹۹ با هدف ساماندهی کودکان کار، بی سرپرست و کودکان با آسیب‌های اجتماعی در کشور شروع به کار کرد، اما در اجرا دچار مشکلات مدیریتی و اجرایی شد که باید آسیب شناسی و حل شود.

حمیدرضا الوند افزود: سلیقه‌ای عمل کردن و قضا افزایی به جای قضا زدایی در فرآیند‌های بهزیستی به ویژه در خصوص فرزند خواندگی و شیرخوارگاه ها، از جمله عمده‌ترین مشکلات اجرای این طرح است.

رضا جعفری مدیرکل بهزیستی گیلان هم در این نشست با اشاره به اینکه گیلان هم یک مرکز «شوق زندگی» دارد گفت: تجمیع فعالیت‌های مربوط به کودکان و نوجوانان زیر نظر ۸ سازمان دخیل در این ماجرا از جمله دادگستری نقطه قوت این طرح است، اما گاه به جای اینکه این مسئله باعث تسریع در کار‌ها شود، برعکس باعث طول کشیدن روند اجرای آن خواهد شد که با این نشست‌های کارشناسی قرار است مشکلات طرح مطرح و برطرف شود.

در این نشست کارشناسان استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، کردستان و تهران حضور داشتند