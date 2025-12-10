۵۱ اثر از ۳۱ هنرمند به بخش عکس چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ۱۱۵ هنرمند، ۵۴۷ اثر را به بخش عکس چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ارائه کردند. از این تعداد ۶۰ هنرمند از تهران و ۵۵ هنرمند از دیگر شهر‌های کشور حضور دارند و از میان این آثار، در نهایت، ۵۱ اثر از ۳۱ هنرمند به مرحله نهایی داوری راه یافتند.

آثار راه یافته به بخش نهایی، علاوه بر این‌که در قالب کتاب چاپ می‌شود، در دو نمایشگاه در شهر‌های کرمان و تهران در منظر دید عموم قرار می‌گیرند.

محمود کلاری، سیامک زمردی‌مطلق و مریم قهرمانی‌زاده داوری آثار رسیده را در این دوره از جشنواره برعهده داشتند.

اعلام برگزیدگان این بخش که مدیریت آن برعهده نیلوفر جوانشیر است، در شهر کرمان همزمان با افتتاحیه جشنواره تئاتر فجر انجام خواهد شد.

براساس این گزارش، اسامی ۳۱ هنرمند عکاس و آثار منتخب به ترتیب حروف الفبا بدین شرح است:

مهدی آروم (یک اثر) از شهر تهران

ملیکا اسلامی (۲ اثر) از شهر تهران

شهریار اکبریه (یک اثر) از شهر تهران

علی اصغر اظهاری خوشکار (پنج اثر) از شهر تهران

پرنیان بی طرفان (یک اثر) از شهر تهران

مجتبی براتی (یک اثر) از شهر بجنورد

فربد تقدیسی (یک اثر) از شهر مشهد

محسن توحیدی (سه اثر) از شهر تهران

سمانه جویا (یک اثر) از شهر تهران

رضا جاویدی (۲ اثر) از شهر تهران

فرهاد جاوید (یک اثر) از شهر تهران

آزاده حایری (۲ اثر) از شهر مشهد

مینا سادات حسینی جلالیان (سه اثر) از شهر تهران

کیومرث خوش صفت (سه اثر) از شهر بندرانزلی

عماد دولتی (یک اثر) از شهر تهران

تیا رعیت (یک اثر) از شهر تهران

سلاله رویدشتی (۲ اثر) از شهر تهران

علی رحیمی (یک اثر) از شهر مشهد

ماه گل زند (یک اثر) از شهر پردیس/تهران

شیوا سراج (۲ اثر) از شهر تهران

وحید سیف اللهی (یک اثر) از شهر تهران

سیامک سقایی (۲ اثر) از شهر تهران

صدرا صباحی (یک اثر) از شهر جیرفت/کرمان

سمیرا قره چارلوئی (۲ اثر) از شهر تهران

رامین کامیابی (۲ اثر) از شهر کرمان

کیارش مسیبی (۲ اثر) از شهر تهران

شیوا محمدی (یک اثر) از شهر بوشهر

مسعود محمدی (یک اثر) از شهر اندیمشک

نازنین مطیع امیری (یک اثر) از شهر مشهد

سیدمهدیا مصباحی (۲ اثر) از شهر مشهد

مهدی نصیری (یک اثر) از شهر مشهد

چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بهمن ماه امسال به دبیری سیدوحید فخرموسوی برگزار خواهد شد.