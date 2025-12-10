پخش زنده
سرپرست فرمانداری شهرستان اشنویه بر پرهیز از سفرهای غیر ضروری تأکیدکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست فرمانداری شهرستان اشنویه در جریان بازدید از محورهای ارتباطی شهرستان ضمن قدردانی از تلاش اعضای ستاد مدیریت بحران بویژه راهداران و امدادگران هلال احمر و اورژانس ۱۱۵، گفت: از اوایل صبح امروز به بیش از ۸۰ خودرو در محورهای ارتباطی این شهرستان امدادرسانی و همچنین ۱۰۰ کیلومتر از جادههای بین شهری و روستایی برف روبی شده است.
عبدالسلام مام عزیزی، در ادامه از رانندگان خواست با توجه به تداوم بارشها و کوهستانی بودن منطقه از سفرهای غیر ضروری اجتناب کرده و در صورت تردد تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.