به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست فرمانداری شهرستان اشنویه در جریان بازدید از محور‌های ارتباطی شهرستان ضمن قدردانی از تلاش اعضای ستاد مدیریت بحران بویژه راهداران و امدادگران هلال احمر و اورژانس ۱۱۵، گفت: از اوایل صبح امروز به بیش از ۸۰ خودرو در محور‌های ارتباطی این شهرستان امدادرسانی و همچنین ۱۰۰ کیلومتر از جاده‌های بین شهری و روستایی برف روبی شده است.

عبدالسلام مام عزیزی، در ادامه از رانندگان خواست با توجه به تداوم بارش‌ها و کوهستانی بودن منطقه از سفر‌های غیر ضروری اجتناب کرده و در صورت تردد تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.