شکارچیان مسلح در پناهگاه حیاتوحش نایبندان طبس شناسایی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان طبس گفت: این شکارچیان روزگذشته با تیراندازی به سمت مأموران یگان حفاظت، از محل متواری شده بودند.
تقیزاده افزود: ماموران یگان حفاظت به اتفاق همیاران افتخاری هنگام گشتزنی در منطقه نایبندان با گروهی از شکارچیان غیرمجاز مواجه شدند.
وی گفت: متخلفان به محض مشاهده محیطبانان اقدام به تیراندازی کرده و برای فرار سریعتر، ادوات و اقلام همراه خود را رها کردند.
تقیزاده افزود: محیطبانان پس از تأمین ایمنی، در محل ۵ لاشه شکارشده شامل یک رأس قوچ وحشی و چهار رأس جبیر را کشف و ضبط کردند.
به گفته وی تمامی ادله و مستندات جمعآوری و گزارش حادثه بلافاصله برای پیگیری قانونی ارسال شد.
رئیس محیط زیست شهرستان طبس با اشاره به پیگیریهای گسترده بیناستانی افزود: با همکاری یگانهای حفاظت محیطزیست دو استان و انجام تحقیقات میدانی، خوشبختانه هویت شکارچیان متخلف شناسایی شده است.
تقیزاده گفت: مطابق مصوبه شورای عالی محیطزیست، خسارت وارده به طبیعت برای این پنج رأس شکار غیرمجاز ۹۰۰ میلیون تومان برآورد شده که از طریق ارائه دادخواست رسمی، از متهمان مطالبه خواهد شد.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان گفت: حفاظت از تنوع زیستی کشور خط قرمز ماست و قطعاً این پرونده تا دریافت خسارت کامل و صدور احکام قانونی از سوی دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.