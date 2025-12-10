فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد از شناسایی و دستگیری سارقان طلاجات زن سالخورده با تیزبینی پلیس خبر داد و گفت: یکی از سارقان همسایه مالباخته است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع سرقت طلاجات خانمی سالخورده در یکی از محله‌های شهر بروجرد، مأموران انتظامی بلافاصله به محل اعزام شدند.

سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که دو سارق با چهره پوشیده و تهدید صاحب‌خانه، اقدام به سرقت مقداری طلا از وی کرده و از محل متواری شدند.

سرهنگ مهدوی‌کیا تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع و نبود هیچ‌گونه سرنخ، تیمی از مأموران پلیس با استفاده از اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی توانستند هویت و محل اختفای سارقان را شناسایی کنند.

وی گفت: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مقام قضایی در عملیاتی غافلگیرانه، هر دو سارق را دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند. متهمان در تحقیقات اولیه به بزه خود اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد افزود: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد یکی از سارقان با شاکی پرونده روابط همسایگی داشته و مدتی وی را تحت نظر گرفته و سپس در فرصتی مناسب اقدام به ارتکاب این جرم کرده است.

سرهنگ مهدی مهدوی‌کیادر پایان ضمن تأکید بر لزوم هوشیاری شهروندان اظهار داشت: همشهریان عزیز مراقب تردد و رفت‌وآمد افراد ناشناس در اطراف محل سکونت خود باشند و از نگهداری مقادیر زیاد طلا، وجه نقد یا اشیای گران‌بها در منازل خودداری کنند. همچنین در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.