«فرانس پرس» به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد سقوط یک فروند هواپیمای نظامی در سودان، منجر به کشته‌شدن تمام خدمه آن شد. شمار دقیق کشته‌ها هنوز مشخص نیست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری «تاس»، یک فروند هواپیمای باری «ایل-۷۶» روز سه‌شنبه در سودان سقوط کرد و همه خدمه حاضر در آن جان باختند.

فرانس پرس به نقل از منبعی که نخواست نامش فاش شود، گزارش داد: «هواپیمای ایلیوشین ایل - ۷۶ هنگام تلاش برای فرود در پایگاه هوایی «عثمان دقنه»، در شهر بندری «پورت سودان» در ساحل «دریای سرخ»، پس از بروز یک نقص فنی سقوط کرد.»

او تائید کرد: «تمام خدمه این هواپیما در این سانحه هوایی کشته شدند.»

فرانس پرس بی آنکه اعلام کند چند نفر در این هواپیما سوار بوده‌اند، این خبر را منتشر کرد.