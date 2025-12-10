به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد در تشریح این خبر اظهار داشت؛ در پی دریافت گزارش مردمی از طریق مرکز ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری خشونت‌آمیز با استفاده از سلاح سرد (چاقو) میان تعدادی جوان در محدوده ابتدای بلوار شورا، واحد‌های عملیاتی کلانتری ۱۴ کوی ارتش بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ هادی کیانمهر ادامه داد: متأسفانه قبل از حضور ماموران، طرفین درگیری متواری شده بودند. با این حال، با بهره‌گیری از روش‌های پلیسی، اشراف اطلاعاتی دقیق و پیگیری‌های مستمر، هویت تمام منازعان کمتر از ۶ ساعت شناسایی شد.

وی افزود: با هماهنگی قضایی، چندین عملیات همزمان در مخفیگاه‌های متهمان اجرا شد که در نتیجه آن، ۵ نفر از عاملان اصلی این نزاع دستگیر و آلات جرم شامل چند تیغه چاقو از آنان کشف شد.

سرهنگ کیانمهر در پایان با تأکید بر قاطعیت پلیس در برخورد با اخلالگران آرامش عمومی تصریح کرد: به مخلان نظم عمومی و عاملان برهم زننده امنیت شهر هشدار می‌دهیم که پلیس اشراف کامل بر اوضاع داشته و مجرمان جایی برای اختفا نخواهند داشت