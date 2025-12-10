استاندار تهران:
تعطیلیها تنها براساس شاخص هواشناسی نیست
استاندار تهران گفت: تصمیم درباره تعطیلی ادارات، محدودیت اصناف یا تغییر در طرح ترافیک تنها براساس یک شاخص یا براساس اعلام سازمان هواشناسی نیست بلکه مجموعهای از متغیرهای تخصصی در کارگروه اضطرار آلودگی هوا بررسی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدار و سیما،
محمدصادق معتمدیان امروز در جمع خبرنگاران در حیاط دولت با بیان اینکه تعطیلی در پایتخت تأثیرات اقتصادی و اداری قابل توجهی دارد، گفت: هر تصمیم برای تعطیلی دستگاههای دولتی یا محدودیت فعالیت اصناف با توجه به نقش تهران بهعنوان قطب اقتصادی کشور، تبعات گستردهای به همراه دارد و طبیعی است که این موضوع با حساسیت و بررسی دقیق کارشناسی انجام شود.
وی افزود: بخشهایی از این تبعات به تعطیلی دستگاههای دولتی و بخشی دیگر به اثرگذاری مستقیم آن بر اقتصاد تهران مرتبط است. علاوه بر این، اعمال محدودیت در تردد، تغییر در اجرای طرح ترافیک یا ایجاد محدودیت برای اصناف نیز پیامدهای قابل توجهی دارد. البته تاکنون عدد دقیقی از میزان خسارت اقتصادی تعطیلیها محاسبه نشده است.
معتمدیان با اشاره به برخی ابهامات افکار عمومی درباره چرایی تعطیل شدن یا نشدن تهران در روزهای مختلف آلودگی هوا، تصریح کرد: کارگروه اضطرار آلودگی هوا مجموعهای از دستگاههای تخصصی است و قبل از تشکیل جلسه رسمی، کار کارشناسی دقیق توسط این دستگاهها انجام میشود. تصمیمات تنها براساس مشاهده یک شاخص یا مراجعه به یک سامانه نیست.
وی توضیح داد: هواشناسی باید شرایط فعلی و پیشبینی روزهای آینده از نظر پایداری یا ناپایداری جوی را اعلام کند و اداره کل محیط زیست نیز شاخصهای آلایندگی را از طریق ایستگاههای متعدد بررسی و میانگینگیری میکند؛ بنابراین تصمیمگیری صرفاً بر اساس وضعیت لحظهای نیست.
استاندار تهران با تأکید بر اینکه اختلاف برداشتها در افکار عمومی ناشی از ناآگاهی از روند علمی تصمیمگیری است، گفت: البته لازم است ارتباط با مردم و توضیح درباره شاخصها و مبنای تصمیمها تقویت شود تا افکار عمومی با فرآیند دقیق کارشناسی در این حوزه آشنا شوند.
معتمدیان همچنین در پاسخ به استفاده از فیلترشکن با اشاره به حجم بالای فعالیتهای اجرایی خود در استان تهران، گفت: بهطور طبیعی فرصت زیادی برای پیگیری رسانهها و سامانهها از طریق تلفن همراه وجود ندارد و معمولاً روابط عمومی خلاصه اخبار و گزارشها را در اختیار ما قرار میدهد.