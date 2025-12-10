پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلال غریبوند اظهار کرد: با توجه به ضرورت رعایت تقویم زراعی منطقه، بهرهبرداران ناگزیر به آغاز عملیات کشتهای انتظاری در مزارع دیم ایذه شدهاند.
وی بیان داشت: با توجه به پیشبینی ورود نخستین سامانه بارشی، کشاورزان نسبت به انجام مراحل آمادهسازی اراضی و استقرار بذر اقدام کردهاند تا بلافاصله پس از وقوع بارندگی، شرایط لازم برای جوانهزنی و استقرار اولیه محصول مهیا شود.
غریبوند در پایان تصریح کرد: امید است با آغاز بارشهای پیشِرو و رعایت دستورالعملهای فنی و تغذیهای بستر مناسب برای تکمیل فرآیند کشت و تضمین استقرار مطلوب محصولات پاییزه در سطح شهرستان فراهم شود.