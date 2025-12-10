پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: فردا پنج شنبه در ارتفاعات قم بارش برف و باران پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی گفت: فردا ۲۰ آذر، آسمان نیمه ابری و مه آلود، به تدریج افزایش ابر و در برخی ساعات بارش باران انتظار میرود.
وی ادامه داد: امروز هم آسمان ابری و مهآلود، در برخی ساعات بارش باران و وزش باد، اواخر وقت هم کاهش ابر خواهیم داشت.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان با اشاره به آسمان نیمه ابری تا ابری روز جمعه هم گفت: جمعه آسمان همراه با باران و مه آلود و در برخی ساعات بارش پراکنده پیش بینی میشود.