فردا، بارش برف و باران در ارتفاعات قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی گفت: فردا ۲۰ آذر، آسمان نیمه ابری و مه آلود، به تدریج افزایش ابر و در برخی ساعات بارش باران انتظار می‌رود.

وی ادامه داد: امروز هم آسمان ابری و مه‌آلود، در برخی ساعات بارش باران و وزش باد، اواخر وقت هم کاهش ابر خواهیم داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان با اشاره به آسمان نیمه ابری تا ابری روز جمعه هم گفت: جمعه آسمان همراه با باران و مه آلود و در برخی ساعات بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.