به گزارش خبرگزاری صداو سیمامرکز یزد، رستگاری با تأکید بر اولویت ذاتی ایمنی در شبکه جاده‌ای، از اجرای بیش از ۵ هزار کیلومتر خط کشی و ایمن‌سازی در سال جاری خبر داد و اعلام کرد تا پایان سال، این رقم به بیش از ۱۰ هزار کیلومتر می‌رسد، اقدامی که دو برابر عملکرد فعلی است و شبکه ۵ هزار کیلومتری استان یزد را ایمن‌تر می‌سازد.

محمد رستگاری، با اشاره به محدودیت‌های اعتباری، ایمنی را خط قرمز مدیریت راه‌ها دانست و افزود: علی‌رغم چالش‌ها، تمرکز بر محور‌های روستایی با عرض کم (حدود ۶ متر) بوده تا با خط کشی سه‌لایه، دید بصری و هدایت رانندگان را تقویت کنیم و حوادث را کاهش دهیم.

وی، آشکارسازی دسترسی‌های فرعی و تقاطع‌های پرخطر را اولویت اصلی توصیف کرد و توضیح داد: تمام نقاط حادثه‌خیز مصوب سال‌های گذشته رفع شده و با همکاری پلیس راه، نقاط «مستعد حادثه» نیز شناسایی، آشکارسازی و اصلاح هندسی شده‌اند. رستگاری بر ملایم‌سازی شیب شیروانی‌ها در حاشیه جاده‌ها تأکید کرد تا در صورت انحراف خودرو، راننده فرصت بازگشت ایمن داشته باشد و واژگونی‌ها – که آمار بالایی در استان دارند – کاهش یابد.

از دیگر اقدامات، نصب شیار‌های لرزاننده (۱۰۵ هزار متر)، حفاظ‌های عمودی، نیوجرسی و به‌روزرسانی تابلو‌های اطلاعاتی در نقاط کور و پرتصادف است که به هشدار به رانندگان و کاهش خروج از جاده کمک می‌کند. مدیرکل راهداری استان یزد، با اشاره به هزینه ۱۵۰۰ میلیارد ریالی در ۸ ماه نخست سال، گفت: این برنامه‌ها، یزد را به عنوان «ایمن‌ترین شبکه جاده‌ای کشور» تثبیت کرده و نرخ تلفات را در جایگاه دوم کشوری قرار داده است.