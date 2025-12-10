پخش زنده
نشست نمایندگان ویژه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در امور دریای خزر، در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نشست نمایندگان ویژه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در امور دریای خزر، روز سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ با حضور کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه و نماینده ویژه کشورمان در امور دریای خزر، و نیکولای اودویچنکو، نماینده ویژه روسیه در این حوزه، در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.
در این دیدار، طرفین پیرامون آخرین تحولات مرتبط با دریای خزر، از جمله هماهنگیهای لازم برای برگزاری هفتمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در تهران در مردادماه ۱۴۰۵، بررسی مسائل زیستمحیطی از جمله کاهش سطح آب دریای خزر و راهکارهای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری در حوزه خزر به تبادل نظر پرداختند.
این نشست در راستای تقویت تعاملات دوجانبه و چندجانبه و در چارچوب همکاریهای کشورهای ساحلی دریای خزر برگزار گردید.