رئیس پلیسراه فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: تصادف اتوبوس با یک دستگاه در اتوبان زنجان _ قزوین یک مصدوم بر جا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیسراه فرماندهی انتظامی استان زنجان از بارش پراکنده برف و باران در اغلب محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: تردد در همه جادهها امکانپذیر است، اما گردنهها پوشیده از مه است، لذا رانندگان باید با احتیاط رانندگی کنند.
سرهنگ خلجی در ادامه با اشاره به وضعیت ایمنی مسیرها از رانندگان خواست از سفرهای غیرضروری در محورهای برفی خودداری کرده و در صورت لزوم، حتماً تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.
وی با اشاره به تصادف اتوبوس و نیسان در کیلومتر ۸۵ اتوبان زنجان - قزوین گفت: این تصادف یک مصدوم بر جا گذاشت.
رئیس پلیسراه در پایان تأکید کرد: رانندگان با احتیاط برانند تا از بروز حوادث ناگوار در این شرایط جوی جلوگیری شود.