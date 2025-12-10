مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیار مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد از افزایش نظارت‌ها بر حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی و توزیع گاز مایع خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا وسیما از سازمان ملی استاندارد؛ آقای علی توکلی گلپایگانی با اشاره به اجباری بودن اجرای استاندارد تولید و توزیع سیلندر گاز مایع افزود: افزایش نظارت‌ بر فرآیند حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی و توزیع گاز مایع در دستور کار این دفتر قرار گرفته است.

توکلی گلپایگانی با تأکید بر اهمیت ایمن‌سازی و ارتقای سطح ایمنی در فرآیند حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی و توزیع گاز مایع گفت: اکنون ۴۵۲ مورد تأسیسات شارژ سیلندر گاز مایع در کشور فعال است که شارژ و توزیع بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار سیلندر عملیاتی و در گردش را بر عهده دارند.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیار مصرف انرژی و محیط زیست افزود: بهره برداران تأسیسات موظفند در صورت مشاهده هرگونه آسیب‌دیدگی مرتبط با ایمنی، از شارژ مجدد سیلندر خودداری کرده و آن را در فرآیند بازسازی و نوسازی قرار دهند.

به گفته مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیار مصرف انرژی و محیط زیست؛ به همین منظور بازدیدی از واحد تولیدی تولیدکننده سیلندر گاز مایع توسط تیمی متشکل از نمایندگان دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیار‌های مصرف انرژی و محیط زیست سازمان، اداره‌کل استاندارد استان قزوین و کمیته بازسازی و نوسازی گاز مایع انجام شد.