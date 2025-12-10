پخش زنده
امروز: -
مستند «گلستان؛ نگارستان ایران» با روایتی تصویری از طبیعت و میراث فرهنگی گلستان، و مجموعه مستند «اتومبیل: رانندگی و سقوط» با نگاهی تحلیلی به فرهنگ رانندگی، ایمنی راهها و آسیبهای اجتماعی سوانح رانندگی، از قاب شبکههای سیما پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه رویداد «ایران جان، گلستان ایران»، مستند «گلستان؛ نگارستان ایران» اینبار مخاطبان را به شهرستان زیبای مراوهتپه میبَرد.
مستند «گلستان؛ نگارستان ایران» در ادامه رویداد «ایران جان، گلستان ایران»، با معرفی یکی از خاصترین و زیباترین مناطق شرقی استان گلستان روی آنتن میرود.
این مستند، مخاطبان را به مراوهتپه میبرد؛ سرزمینی با چشماندازهای بکر، فرهنگ غنی و طبیعتی که آمیختهای از رنگ، تاریخ و زندگی اصیل مردم خطه ترکمن است.
در این مستند، دوربین با نگاهی تازه و روایت تصویری دقیق، جاذبههای طبیعی، موقعیت جغرافیایی، و ظرفیتهای گردشگری مراوهتپه را به تصویر میکشد؛ مناطقی که با تپهماهورهای منحصربهفرد، اقلیم آرام، و آیینها و سبک زندگی ویژه مردم آن منطقه، گلستان را بهراستی «نگارستان ایران» میسازد.
این مستند با کارگردانی سامان مرادحسینی تولید شده و چهارشنبه ۱۹ آذر حوالی ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه دو سیما تقدیم علاقهمندان به طبیعت، فرهنگ و میراث سرزمین ایران خواهد شد.
مستند «اتومبیل: رانندگی و سقوط»
مجموعه مستند «اتومبیل: رانندگی و سقوط» که از ۲۳ تا ۲۵ آذر از شبکه چهار پخش میشود به بررسی نقش خودرو در مسابقه دیوانهوار بشر برای پیشرفت میپردازد.
مجموعه مستند جدید ۳ قسمتی «اتومبیل: رانندگی و سقوط» محصول سال ۲۰۲۵ کشور فرانسه، مستندی است از دسته تاریخی و مهندسی که از یکشنبه ۲۳ تا سهشنبه ۲۵ آذر از شبکه چهار پخش میشود.
در این مجموعه مستند، میبینیم که چگونه پیدایش و رشد شتابزدهٔ خودرو در مسابقه دیوانهوار بشر برای پیشرفت نقش داشته است.
مجموعهای کلنگر که بیشتر به اثرات محیط زیستی، فرهنگی، صنعتی و جامعهشناختی رشد فراگیر استفاده از خودرو در جهان در طول بیش از یک قرن میپردازد و نقطه عطفهای مهم این صنعت را در تلاقی با مضامین یادشده واکاوی میکند.
«مستند اتومبیل: رانندگی و سقوط»، از ۲۳ تا ۲۵ آذر، در ساعت ۱۶ در قالب برنامه «چهار سوی علم» از شبکه چهار سیما پخش و روز بعد در ساعتهای ۲ بامداد و ۷ صبح تکرار میشود.
این مستند امتیاز ۷ از ۱۰ را نزددرگاه تخصصی اینترنتی اطلاعات فیلم (IMDB) بدست آورده است.
برنامه «چهارسوی علم» روزهای یکشنبه تا پنجشنبه در ساعت ۱۶ به روی آنتن شبکه چهار میرود.