به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: با توجه به آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی تا روز جمعه در استان تداوم خواهد داشت.

وی افزود: طی امروز در کل استان به ویژه نیمه شمالی، شرقی جنوب شرقی و طی فردا در اغلب مناطق استان به ویژه بخش‌های شرقی، جنوب ِشرقی و جنوبی سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا شدید به همراه تندباد‌های لحظه‌ای (بویژه بعد از ظهر امروز)، کاهش دما، ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد.

سبزه زاری ادامه داد: همچنین در این ایام وقوع پدیده مه و کاهش دید افقی به ویژه طی روز جمعه در بخش‌های غربی، جنوبی و مرکزی مورد انتظار است.

مدیر کل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه جمعه از شدت بارش‌ها کاسته خواهد شد و احتمال بارش‌های پراکنده‌ای در برخی نقاط استان از جمله بخش‌های شرقی و جنوب شرقی پیش بینی می‌شود، اضافه کرد: شمال خلیج فارس نیز در این ایام بویژه امروز مواج و همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.

وی می‌گوید: در شبانه روز گذشته هندیجان با دمای ۲۷ درجه و ایذه با دمای ۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۲۱.۵ درجه و کمینه دمای ۱۶.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.