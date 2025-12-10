اجرایی شدن مجموعه خدماتی «باغوزیری» از امروز
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح «پارکینگ و مجموعه خدماتی باغ وزیری» در محله گلابدره، گفت: این مجموعه در مدت ۳۶ ماه احداث و به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در حاشیه آئین آغاز عملیات اجرایی پارکینگ و مجموعه خدماتی باغوزیری گفت:این طرح در زمینی به مساحت ۳۲۰۰ مترمربع و با زیربنای ۲۵ هزار و ۱۷۹ مترمربع، با اعتبار اولیه بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان، اجرایی می شود.
علیاصغر کمالیزاده با بیان اینکه این مجموعه در مدت ۳۶ ماه احداث و به بهرهبرداری خواهد رسید، افزود: مرکز خدماتی باغ وزیری با هدف جبران کمبود خدمات هفتگانه در محله گلابدره و در قالب کاربریهای خدماتی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی و پارکینگ طراحی شده است که نقش مؤثری در افزایش سرانه خدماتی و فرهنگی منطقه خواهد داشت.
کمالیزاده با اشاره به مشخصات فنی طرح افزود: این ساختمان در ۹ طبقه شامل دو طبقه زیرزمین و هفت طبقه روی زمین ساخته میشود و دارای ۳۴۹ واحد پارکینگ خواهد بود. این طرح از مطالبات و اولویتهای اصلی ساکنان محله گلابدره بوده و در نظام مسائل این محله، جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در توضیح یکی دیگر از طرحهای شاخص بازآفرینی شهری تصریح کرد: طرح باغراه حضرت فاطمه زهرا که از طرحهای بزرگ و کمنظیر در مقیاس فراملی به شمار میرود، به پایان رسیده و بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی ادامه داد: این طرح در مسیری به طول ۹ کیلومتر و در محدودهای به مساحت حدود ۲۷۰ هزار مترمربع (معادل ۲۷ هکتار) اجرا شده و شامل ۱۹ هزار مترمربع بنای خدماتی با کاربریهای فرهنگی، آموزشی، ورزشی، تجاری است. همچنین در این مجموعه، مسیر دوچرخهسواری به طول ۱۱ کیلومتر و مسیر پیادهروی ۹ کیلومتری پیشبینی شده است که آن را به یکی از طرحهای اساسی بازآفرینی شهری در تهران و حتی در سطح کشور و غرب آسیا تبدیل کرده است.
کمالیزاده با تأکید بر نقش این طرحها در ارتقای زیستپذیری شهر تهران، از آغاز قریبالوقوع طرح بازآفرینی و مسکن «کلید به کلید» در محله سیمین قلعه خبر داد و گفت: امیدواریم تا پیش از عید، عملیات اجرایی این طرح آغاز شود. در این طرح، اراضی دارای بافت فرسوده و ناپایدار تملک شده و با مشارکت توسعهگران، واحدهای جدید احداث و بهصورت کلید به کلید به ساکنان تحویل میشود. اراضی مازاد نیز برای تأمین فضای سبز و خدمات هفتگانه مورد نیاز محله اختصاص خواهد یافت.
وی در پایان با تأکید بر اینکه طرخ مرکز خدماتی باغ وزیری مشارکتی نیست، تصریح کرد: این طرح با اعتبار اولیه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان و از محل اعتبارات سازمان نوسازی شهر تهران اجرا میشود و زمین ان نیز بهطور کامل در تملک شهرداری بوده و هیچگونه معارضی نداشته است.