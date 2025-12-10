با محوریت دلنوشته های از دانش آموزان برای ارادت به ائمه اطهار
نشان ارادت در ایستگاه سوم ابتکاری از عتبات عالیات اصفهان
نشان ارادت طرحی است که به ابتکار ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات استان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دراین طرح دانش آموزان دلنوشتهای به ائمه اطهار مینویسند که برترینها انتخاب میشود.
دوره سوم طرح هم زمان با میلاد حضرت زهرا آغاز شد.
پیش بینی میشود در مرحله سوم طرح نشان ارادت بیش از ۳۰۰ هزار نفر از دانش آموزان استان مشارکت کنند.
