پایش دمای ۲۶۰۳ ساختمان دولتی آذربایجانغربی
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج ولایت شرکت گاز آذربایجانغربی از پایش دمای ۲۶۰۳ ساختمان و ابنیه دولتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛حسین نجفی گفت: از ابتدای آذرماه و در قالب طرح ملی پایش دمای ادارات و ارگانهای دولتی، دمای ۲۶۰۳ دستگاه ساختمان و تاسیسات مربوط به ادارات و ارگانهای دولتی پایش شده است.
وی با اعلام اینکه طی این پایشها تاکنون صرفا اخطاریه صادر شده و قطعی گاز نداشتیم، ادامه داد: این اخطاریهها جهت رعایت دمای رفاه ۱۸ تا ۲۰ درجه بوده و ادارات متولی در صورت نواقص باید نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج ولایت شرکت گاز آذربایجانغربی با تاکید بر اینکه در استان ۵۰ نفر پایش ساختمانهای و ابنیههای دولتی را انجام میدهند، افزود: از آنجایی که قبل از آغاز طرح، طی نامهای از سوی استانداری، تمامی ادارات و ارگانهای دولتی نسبت به اجرای طرح مذکور توجیه شدهاند، ممانعتهای به عمل به فرمانداریها گزارش شده تا ادارات مذکور را نسبت به همکاری با پایشکنندگان توجیه مجدد کنند.
به گفتهی وی، این طرح از ابتدای آذرماه آغاز شده و تا ۲۰ اسفندماه سالجاری تداوم خواهد داشت.