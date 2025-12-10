برگزاری کارگاه آموزشی مصرف بهینه گاز به مشترکین، از روستای قره‌آغاج ارومیه

برگزاری کارگاه آموزشی مصرف بهینه گاز به مشترکین، از روستای قره‌آغاج ارومیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛احمد دادستدی، رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان، گفت: این کارگاه در راستای توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی و ارتقای دانش کاربردی شهروندان در حوزه مدیریت مصرف گاز برگزار شد.

وی با بیان اینکه این برنامه آموزشی با مشارکت حوزه ۲۲ بسیج خواهران و با حضور کارشناسان بهینه‌سازی مصرف و روابط عمومی شرکت گاز آذربایجان‌غربی اجرا شد، افزود: در این برنامه، شرکت‌کنندگان با اصول و الزامات مصرف بهینه گاز در بخش خانگی آشنا شدند.

وی با اعلام اینکه در این کارگاه، کارشناسان شرکت گاز ضمن ارائه توضیحات جامع در خصوص راهکار‌های کاهش هزینه‌های مصرف، به تشریح نکات فنی، الزامات ایمنی و شیوه‌های صحیح بهره‌برداری از تجهیزات گازسوز پرداختند، اظهار کرد: این کارشناسان همچنین توضیحاتی درباره طرح «همیار گاز» و نقش خانواده‌ها در نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه ارائه کردند.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز آذربایجان‌غربی با اشاره به تعامل مستقیم با شهروندان، اظهار کرد: بخش پرسش و پاسخ به منظور پاسخگویی شفاف به ابهامات و مطالبات شرکت‌کنندگان در دستور کار این برنامه قرار گرفت و کارشناسان به سؤالات فنی و اجرایی مطرح‌شده پاسخ دادند.

دادستدی ادامه داد: به‌منظور ایجاد انگیزه و ترغیب بیشتر شهروندان برای اجرای راهکار‌های ارائه‌شده، مسابقه‌ای با محوریت «مصرف بهینه و ایمنی گاز» برگزار و در پایان، به منتخبین جوایزی اهدا شد.

وی ضمن قدردانی از مشارکت مؤثر بسیج خواهران حوزه ۲۲ و همکاری اهالی روستای قره‌آغاج تأکید کرد: استمرار برگزاری چنین برنامه‌های آموزشی می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری انرژی، ارتقای ایمنی و کاهش مصارف غیرضروری گاز در بخش خانگی ایفا کند.