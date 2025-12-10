به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دیدار تیم‌های هندبال استقلال کازرون و فولاد مبارکه سپاهان در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر، فردا پنجشنبه ۲۰ آذر از ساعت ۱۶ در سالن تختی کازرون برگزار خواهد شد.

سپاهانی‌ها در هر دو دیدار فصل گذشته در برابر نماینده کازرون به برتری دست یافتند؛ شاگردان شهداد مرتجی در نیم‌فصل نخست در کازرون با برتری ۲۲ بر ۱۹ زمین را ترک کردند و در اصفهان نیز با حساب ۳۰ بر ۲۱ از سد حریف خود گذشتند.