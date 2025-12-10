معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از افزایش ۶ هزار متر فضای آموزشی در مجتمع آموزشی پردیس رحمتیه این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شهرام طهماسبیان از توسعه زیرساخت‌ها خبر داد و گفت: با احداث دو دانشکده پیراپزشکی و بهداشت، ۶ هزار متر فضای آموزشی به این دانشگاه افزوده شده است.

وی افزود: تا پایان امسال ۲۰ طرح عمرانی تکمیل و به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

به گفته وی بخش اورژانس بیمارستان هاجر (س) شهرکرد نیز به ساختمان الحاقی انتقال یافته است و در فضایی جدید با امکانات بروز به بیماران خدمات می‌دهد.