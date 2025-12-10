گازرسانی رایگان به ۴۲۷ مددجوی کمیته امداد در آذربایجانغربی طی امسال
دیدار مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی با مدیرکل کمیته امداد استان با محوریت اجرای تفاهمنامه همکاری برای گازرسانی رایگان به خانوارهای تحت پوشش این نهاد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛در این دیدار، علیرضا شیخی مدیرعامل شرکت گاز استان با تشریح جزئیات تفاهمنامه همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در قالب این تفاهمنامه، هزینه لولهکشی و اشتراک گاز خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال به صورت رایگان تأمین میشود تا زمینه بهرهمندی این خانوادهها از نعمت گاز طبیعی فراهم شود.
وی با اشاره به عملکرد سال جاری افزود: از ابتدای امسال تاکنون، ۴۲۷ خانوار مددجوی کمیته امداد در سطح استان با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان تحت پوشش این طرح قرار گرفتهاند و فرآیند گازرسانی به آنها انجام شده و یا در حال اجرا بوده و مراتب تا سقف بودجه ادامه دارد
شیخی با بیان سازوکار اجرایی تفاهمنامه تصریح کرد: براساس توافق صورتگرفته، هزینه مورد نیاز برای گازرسانی به هر مددجو با هماهنگی کمیته امداد محاسبه و مبلغ مربوطه به حساب این نهاد واریز میشود و تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال توسط کمیته امداد پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی تأکید کرد: این همکاری مشترک با هدف حمایت از اقشار کمبرخوردار، کاهش هزینههای اولیه گازرسانی و ارتقای سطح رفاه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد دنبال میشود و شرکت گاز استان آمادگی دارد در چارچوب قوانین و مقررات، دامنه این خدمات را گسترش دهد.
در این نشست، مهرافروز مدیرکل کمیته امداد آذربایجانغربی نیز بر تداوم همکاریهای دوجانبه برای خدمترسانی بهتر به مددجویان تأکید کرد.