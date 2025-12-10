به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین دهقان امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در مراسم رسمی سامانه ایوان که در مجموعه فرهنگی ورزشی چمران برگزار شد، افزود: روزی که من کار خود را در بنیاد مستضعفان آغاز کردم، تصور من این بود که ما در بنیاد مجموعه عظیمی از هتل‌ها را داریم و بزرگترین هتلدار کشور هستیم. در این شرایط اگر ما بخواهیم خدمات مسافرتی و توریستی ارائه دهیم، باید چکار کنیم و به چه شکلی کار کنیم که زیبنده نام ما باشد؟ و دیگر اینکه انتظار می‌رود بنیاد در این زمینه چه خدمتی ارائه دهد؟

وی ادامه داد: تصمیم ما بر این شد تا گردشگری زیارت را مبنای یک حرکت بزرگ قرار دهیم و ارائه خدمات گردشگری در این بخش، ابتدا در بخش ملی و بعد در سطح فراملی ارائه شود.



رئیس بنیاد مستضعفان اظهار داشت: ما با این طرح خدماتی را به زوار در ایران و حرم امام رضا(ع) ارائه خواهیم داد و بعد خدماتی را به زوار دیگر عتبات ارائه می‌دهیم، و به این ترتیب ما یک زنجیره عظیم جهانی را در این زمینه تشکیل می دهیم.



وی افزود: کاری که در ارائه خدمات به زوار در مشهد آغاز شده، در نقاط دیگر کشور و دیگر عتبات نیز ارائه می‌دهیم و خدمات را گسترده‌تر می‌کنیم.



دهقان خاطر نشان کرد: هدف ما در ارائه این خدمات، کسانی هستند که علاقه‌مند به زیارت هستند اما دسترسی به امکانات ندارند؛ علاقه در افراد وجود دارد و ما باید دسترسی را برایشان فراهم کنیم.



وی افزود: منطق کار ما بر این است که دسترسی آسان شود و هزینه‌ها کاهش یابد و کار را با کیفیت و استاندارد عرضه کنیم و بتوانیم همه کسانی که توانایی بهره‌مند شدن از این امکانات را نداشتند، بهره‌مند کنیم.



دهقان خاطرنشان کرد: عزیزانی که همکار ما هستند، به عنوان خادمان امام رضا(ع) به زائر امام رضا خدمت ارائه می‌دهند و یک کار عظیم اعتقادی-فرهنگی در این باره انجام می‌شود و به همین علت یک نسبت عمیقی بین حرم، هتل، زائر و خادم برقرار می‌شود.



رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه ما با زائران هم‌ذات‌پنداری، هم‌زبانی و همراهی داریم، گفت: تجربه عملی ما در این بخش، کارمان را کم‌کم بهتر از گذشته خواهد کرد.



دهقان در خصوص گردشگری زیارت اضافه کرد: ما به این موضوع اساساً یک نگاه سنتی نداریم. نگاه ما به این مسئله یک نگاه پیشرفته و به‌روز و مبتنی بر فناوری‌های نوین است.

رئیس بنیاد مستضعفان اظهار داشت: امیدواریم این کار به یک پلتفرم تبدیل شود که بتواند با همین مفهوم پلتفرمی، خودش زیارت را به صورت پلتفرمی ارائه کند و مورد استفاده همه کسانی که خواهان این خدمت هستند، قرار بگیرد.

وی در پایان افزود: امیدواریم هر چه به پیش رویم، بتوانیم هزینه‌ها را کاهش و کیفیت را افزایش دهیم.





