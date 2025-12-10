به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام جو در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان، با تقدیر از زحمات اصحاب رسانه و روابط عمومی، آنان را حلقه ارتباطی مؤثر بین مردم، مدیران و کارکنان دستگاه‌ها دانست و بر نقش اساسی آنان در شرایط حساس کنونی تأکید کرد.

وی در آغاز این نشست با تشکر از حضور مسئولان روابط عمومی، گفت: تشکر می‌کنم از تلاش‌های بسیار ارزنده‌ای که در راستای اطلاع‌رسانی خوب از فعالیت‌های دستگاه‌ها انجام می‌دهید. شما حلقه ارتباطی بسیار خوبی بین مردم، مدیران و کارکنان ادارات هستید و مدیریت شما جایگاهی مهم و اساسی دارد.

بهنام جو با اشاره به فضای پس از جنگ دوازده‌روزه، افزود: در این مقطع حساس، موضوعات مختلفی در جریان و مباحث اقتصادی بسیار حساس است.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها به تحریم‌ها و اقدامات ظالمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا بازمی‌گردد که به دنبال تنگ کردن حلقه بر مردم هستند. اما بحمدالله ملت ما مقاومت و استحکام خود را نشان داده‌اند. با این حال، اکنون باید فعال‌تر در میدان حاضر بود.

استاندار قم، مدیریت بحران را یکی از موارد مهم برشمرد و افزود: نقش روابط عمومی‌ها در این حوزه بسیار مهم است. شما باید فضای موجود در حوزه اداره خود را با حساسیت بیشتری رصد کنید تا بتوانیم فضا را مدیریت کنیم. خنثی‌سازی شایعات در حوزه‌های مختلف و اطلاع‌رسانی به‌موقع، امری حیاتی است. گرفتن ابتکار عمل و مدیریت فضای اطلاع‌رسانی توسط روابط عمومی‌های دستگاه‌ها بسیار حائز اهمیت است.

بهنام جو جلوگیری از دامن زدن به اختلافات را هم در سیستم اداری و هم در جامعه بسیار مهم خواند و تصریح کرد: اگر در یک اداره یا سازمان، همدلی و همراهی وجود داشته باشد، قطعا خروجی کار بسیار بیشتر خواهد بود. شما باید با مطالعه و تحقیق، آسیب‌شناسی کنید و با حضور فعال، به ساماندهی و پویایی بیشتر سیستم کمک نمایید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: این تصور که دولت مشکل اقتصادی دارد و کاری نمی‌شود انجام داد، صحیح نیست. بسیار کار می‌شود انجام داد. ارتباطی که شما با مردم و گروه‌های مختلف دارید و ارتقای بهره‌وری، امتیاز بزرگی برای مجموعه‌هاست و می‌تواند منجر به انجام کار‌های جدید شود. به عنوان مثال در قم، اگر از ظرفیت مردم و مولدسازی استفاده خوبی شود، می‌توان چندین برابر کار کرد که این به مدیریت حاکم بر اداره بستگی دارد.

استاندار در ادامه با انتقاد از برخی روش‌های کلیشه‌ای گزارش‌دهی، بیان داشت: صرفاً عکس گرفتن و انتشار آن در کانال‌ها کافی نیست. مردم باید همراه با تصاویر، محتوا، تحلیل و گزارش کار داشته باشند. اگر این کار را نکنیم، کار ما موفق نیست. گزارش موفق، گزارشی است که بتواند پذیرش خوبی داشته و بیننده را جذب کند. این برمی‌گردد به نحوه ارائه متن که باید جذاب و دربرگیرنده باشد. استفاده از آمار و شیوه‌های نوین می‌تواند مؤثر باشد.

بهنام جو در پایان با تأکید بر لزوم هم افزایی بین دستگاه‌ها، گفت: باید با هم افزایی خوب، مردم را امیدوار کنیم و خدمات خوب ارائه دهیم. این فصل مهم کاری ما و شماست. قصد داریم با اختصاص جلسات شورای اداری به این موضوع و دعوت از صاحب‌نظران، مدیران را نسبت به اهمیت کار روابط عمومی آگاه‌تر کنیم تا ان‌شاءالله روابط عمومی‌ها در جایگاه واقعی خود قرار گیرند.