افزایش نژاد پرستی در انگلیس موجب شده است پرستاران خارجی از آمدن به این کشور خودداری کنند و شمار متقاضیان به طور چشمگیری کاهش یافته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ در فاصله ماه‌های آوریل تا سپتامبر امسال، شمار پرستاران و ماما‌های خارجی متقاضی اشتغال در انگلیس در مقایسه با مدت مشابه پارسال، نصف شد که افزایش نژادپرستی و تغییرات در قوانین مهاجرت و نیز افزایش هزینه‌های زندگی و دستمزد کم از عوامل کاهش علاقه خارجی‌ها برای اشتغال در نظام بهداشت و درمان این کشور ارزیابی شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در انگلیس در فاصله آوریل و سپتامبر امسال، شش هزار و ۳۲۱ پرستار و ماما از خارج از انگلیس، به افرادی که مجوز فعالیت در این کشور دارند، پیوستند، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته، ۱۲ هزار و ۵۳۴ نفر برای این مشاغل به انگلیس آمدند.

براساس گزارش "انجمن پرستاری و مامایی" در انگلیس، همزمان با کاهش انگیزه ورود پرستاران خارجی برای کار در انگلیس، شمار بیش تری از کارکنان خارجی نیز انگلیس را ترک می‌کنند.

روزنامه گاردین نوشت: سازمان‌های بهداشتی می‌گویند کاهش انگیزه پرستاران و ماما‌های دیگر کشورها در آمدن به انگلیس و همزمان خروج شماری از آنان از انگلیس، نظام بهداشت و درمان دولتی انگلیس را که هم اکنون نیز با کمبود شدید نیروی انسانی روبروست، بیش‌تر زیر فشار قرار می‌دهد.

به نوشته این روزنامه، بدین ترتیب بیماران در سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس، باید مدت بیش تری در انتظار درمان باقی بمانند. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس هم اکنون حدود هفت میلیون و سیصد و نود هزار بیمار در صف انتظار درمان در بیمارستان‌های دولتی این کشورند.

به نوشته این روزنامه، " سوزی بیلی" کارشناس نیروی انسانی سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس می‌گوید: کاهش چشمگیر استخدام و ناتوانی در نگه داشتن پرستاران و ماما‌های خارجی باید زنگ خطر را برای سیاستمداران، رهبران بهداشت و درمان و نیز افرادی که به خدمات بهداشتی و مراقبتی متکی‌اند، به صدا درآورد.

روزنامه گاردین نوشت: پرستاران و ماما‌های کشور‌های دیگر، از الگوی پزشکان خارجی در انگلیس پیروی می‌کنند زیرا بر اساس گزارشی که ماه گذشته میلادی، "شورای پزشکی عمومی" در این کشور منتشر کرد، پزشکان خارجی با شتابی بی سابقه، انگلیس را ترک می‌کنند. به نوشته این روزنامه، کارکنان آموزش دیده بهداشت و درمان در خارج از انگلیس می‌گویند موج فزاینده دشمنی نسبت به مهاجران و تشدید سخت گیری دولت انگلیس در قوانین مهاجرت، موجب می‌شود آنان از کار در انگلیس خودداری کنند.

دولت انگلیس اخیرا اعلام کرد کارکنانی که تاکنون باید ۵ سال در انگلیس کار می‌کردند تا روادید دائم دریافت کنند و احتمالا از مزایای شهروندی بهره‌مند شوند، اکنون باید ۱۰ سال منتظر بمانند تا تکلیفشان روشن شود.

گاردین نوشت: "لویی هورن" مدیر ملی بخش پرستاری در اتحادیه کارکنان بخش عمومی انگلیس گفت: پرستاران و ماما‌ها از سراسر جهان، ده‌ها سال مهارت‌های ارزشمندی را برای بخش دولتی نظام بهداشت و درمان انگلیس به ارمغان آورده‌اند. از دست دادن این سهم در خدمات حیاتی فاجعه خواهد بود. این رویگردانی پرستاران و ماما‌ها از آمدن به این کشور، آسیب‌های ناشی از تغییرات غیرمنصفانه دولت را آشکار می‌کند.