به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حمید نعمتیان درباره برگزاری نخستین دوره مسابقات جام آزاد اریال کشوری، اظهار کرد: نخستین دوره مسابقه جام آزاد کشوری اریال در سالروز ولادت حضرت علی (ع) مورخ ۱۲ و ۱۳ دی ماه سال ۱۴۰۴ در تهران، برگزار می‌شود و شاهد رقابت جذاب و هنرمندان بانوان ایرانی در این رشته ورزشی از سراسر کشور، خواهیم بود.

وی افزود: شروع ثبت نام از تاریخ ۱۷ آذر ماه الی ۴ دی ماه خواهد بود و شرکت در این مسابقه برای عموم علاقه‌مندان از سراسر کشور که دارای مهارت فنی هستند، آزاد است و نیازی به معرفی نامه نیست.

به گفته رییس کمیته تمرینات معلق این دوره از مسابقات در ۸ رده سنی از ۱۶ تا ۴۰ سال، برگزار می‌شود.