پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیته تمرینات معلق فدراسیون آمادگی جسمانی از برگزاری نخستین دوره مسابقه جام آزاد اریال کشوری به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) با نام (جام پدر) خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حمید نعمتیان درباره برگزاری نخستین دوره مسابقات جام آزاد اریال کشوری، اظهار کرد: نخستین دوره مسابقه جام آزاد کشوری اریال در سالروز ولادت حضرت علی (ع) مورخ ۱۲ و ۱۳ دی ماه سال ۱۴۰۴ در تهران، برگزار میشود و شاهد رقابت جذاب و هنرمندان بانوان ایرانی در این رشته ورزشی از سراسر کشور، خواهیم بود.
وی افزود: شروع ثبت نام از تاریخ ۱۷ آذر ماه الی ۴ دی ماه خواهد بود و شرکت در این مسابقه برای عموم علاقهمندان از سراسر کشور که دارای مهارت فنی هستند، آزاد است و نیازی به معرفی نامه نیست.
به گفته رییس کمیته تمرینات معلق این دوره از مسابقات در ۸ رده سنی از ۱۶ تا ۴۰ سال، برگزار میشود.