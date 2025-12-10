رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: علی‌رغم بارش‌های اخیر، هیچ‌گونه انسداد یا اختلال عمده‌ای در مسیرها وجود ندارد و تردد در تمام محورها باز و روان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ محمد محمدی افزود: علی‌رغم، بارش‌های پراکنده برف در محورهای کوهستانی استان تردد روان در جریان است.

وی گفت: این بارش‌ها در مسیرهای زنجان-دندی، زنجان-طارم، تهم - چورزق، نیک پی-ماه‌نشان و همچنین در جاده زنجان-بیجار گزارش شده است.

محمدی با بیان اینکه با آمادگی کامل نیروهای راهداری و تجهیزات زمستانی تردد در این مسیرها بدون وقفه در جریان است، از رانندگان درخواست کرد که با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌ها همچنین به وضعیت محورهای شریانی استان اشاره کرد و افزود: در آزادراه زنجان-قزوین و همچنین در اتوبان زنجان-تبریز، بارش پراکنده باران مشاهده می‌شود که این امر تاثیری بر روان بودن تردد نداشته و وضعیت ترافیک عادی است.

محمدی در پایان از هموطنانی که قصد عبور از محورهای استان زنجان را دارند خواست پیش از آغاز سفر، حتما با سامانه ۱۴۴ تماس بگیرند تا از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و سفری ایمن‌تر را تجربه نمایند.