همایش سواد سنجش در استان چهارمحالوبختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل آموزش و پورش استان گفت: این همایش با محوریت آییننامهها، کمیسیونهای خاص، آزمونها، فرایند بررسی پروندهها، مکاتبات و دسترسیهای سامانه سیدا برگزار شد.
خدادادی افزود: در این همایش کارشناسان مسئول و کارشناسان سنجش و آموزش مناطق ۱۷گانه استان حضور داشتند.
وی گفت: بهرهگیری از شیوههای نوین آموزش و ارزشیابی ضروری است و آموزش و ارزشیابی مکمل یکدیگرند و ارزشیابی باید در خدمت آموزش قرار گیرد.