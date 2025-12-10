به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان با اشاره به روند افزایشی استفاده از موتورسیکلت در شهر و سهم بالای موتورسواران در تصادفات گفت: بر اساس آمار‌های اخیر، حدود ۶۳ درصد تصادفات شهر متلعق به موتورسیکلت‌سواران است و این موضوع ضرورت تمرکز ویژه بر کنترل این وسیله را دوچندان می‌کند.

سرهنگ هیرمند، با بیان اینکه تعداد کشته شدگان راکبان موتورسیکلت سال گذشه ۷۳ مورد بود، افزود: این آماردر ۸ ماهه امسال به ۹۳ نفر رسیده است.

وی با مرور تجربه سال‌های گذشته در برخورد با تخلفات موتورسیکلت‌سواران گفت: شیوه‌های مقطعی یا کوتاه‌مدت نتیجه پایدار ایجاد نمی‌کند و طرح‌های کنترل باید به‌صورت مداوم، هماهنگ و با رویکرد جدید دنبال شود، در اجرای طرح‌های اخیر، از جمله توقیف ساعتی، با چالش‌هایی همچون اعتراض کسبه و رانندگان خدمات‌رسان مواجه هستیم، اما ادامه طرح با شیوه‌ای متعادل، همراه با آموزش و اطلاع‌رسانی، ضروری است.

رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان با بیان اینکه ۲۵۰۰ موتورسیکلت در این مدت متوقف شده است، گفت: دو هزار و ۵۶ نفر هم آموزش‌های لازم در زمینه رانندگی با موتورسیکلت را دیده‌اند.

وی ادامه داد: بسیاری از آسیب‌دیدگان حوادث موتورسیکلت به دلیل ضربه به سر جان خود را از دست می‌دهند و تقویت فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی باید با همکاری بیمه‌ها، کارخانه‌های تولید موتورسیکلت و دستگاه‌های مسئول پیگیری شود، اقداماتی همچون آموزش میدانی، طرح‌های مداوم نظارت، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تلفات داشته باشد.