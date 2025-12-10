در آستانه فصل زمستان کمبود و نوسانات گاز در پاکستان بار دیگر به یک مشکل جدی برای شهروندان تبدیل شده است. دولت و شرکت‌های تأمین کننده گاز تلاش می‌کنند بین تقاضای بالای زمستانی و ظرفیت محدود شبکه تعادل ایجاد کنند.

بحران گاز در پاکستان، در آستانه زمستان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «دنیا نیوز»؛ درحالیکه گزارش رسانه‌ها از قعطی شدید گاز در شهر‌های مختلف حکایت دارد، «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان دستور داده است که تأمین گاز برای مصرف خانگی در طول روز به صورت پایدار انجام شود و شرکت‌های گاز اولویت خود را بر مصرف‌کنندگان خانگی قرار دهند.

به گفته «علی پرویز ملک» وزیر نفت پاکستان نسبت به سال گذشته قطعی گاز در کشور کاهش یافته و دولت بر بهبود روند توزیع تمرکز دارد.

مسائل مربوط به قطع گاز و کمبود آن در مجلس سنای پاکستان نیز مطرح شد و نمایندگان به ناتوانی دولت در تأمین گاز برای مردم در زمستان اعتراض کردند و خواستار اقدامات فوری برای رفع مشکلات شدند.

سناتور «منظور کاکار» تاکید کرد که با وجود تولید کافی گاز در کشور، مردم همچنان با مشکلات جدی مواجه هستند.