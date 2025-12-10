آغاز بارشها از شمال استان بوشهر
هواشناسی بوشهر با اشاره به ورود سامانه بارشی به استان، از آغاز بارشها از نواحی شمالی استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که با فعالیت سامانه بارشی در سطح استان و روی دریا تا اوایل روز شنبه هفته آینده، به تناوب با افزایش پوشش ابر، در برخی ساعتهای بارش باران، گاهی رگبار باران، رعدو برق و وزش تندباد لحظهای و گردوخاک پیش بینی میشود. در این مدت سواحل استان متلاطم خواهد بود.
محمدرضا انصاری افزود: بارشهای پراکنده از شمال استان آغاز شده و بهتدریج کل استان را فرا میگیرد.
وی گفت: جهت وزش باد جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۲ تا ۳۶ گاهی تا ۴۶ کیلومتر در ساعت و در برخی از ساعتها تا بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
کارشناس هواشناسی بوشهر ارتفاع موج دریا را ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر و در هنگام وزش تندباد ۱۵۰ تا ۲۱۰ سانتیمتر پیشبینی کرد.
به گفته انصاری، فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۶:۵۰، مد اول ساعت ۱۴:۰۰، جزر دوم ساعت ۱۷:۳۰ و مد دوم ساعت ۲۳:۴۰ دقیقه خواهد بود.