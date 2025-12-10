معاون نیروی انسانی ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به بهره‌گیری ۴۰ هزار نفر از تسهیلات مرتبط با مهارت‌آموزی در سال گذشته، گفت: بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در نیرو‌های مسلح، مهارت‌های تخصصی را فراگرفته‌اند و به همین مقدار نیز آموزش مهارت‌های عمومی ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ «سلیمان کامیابی» در آئین اختتامیه سومین دوره مسابقات مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه ارتش که صبح امروز (چهارشنبه) در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، با تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و امام خمینی (ره)، به تشریح دستاورد‌ها و ضرورت‌های مهارت‌آموزی در نیرو‌های مسلح پرداخت و با تأکید بر اینکه جوانان، سرمایه‌های ملی و موتور محرک توسعه کشور هستند، اظهار داشت: مخاطب اصلی بیانیه گام دوم انقلاب، جوانان هستند و باید بستر لازم برای توانمندسازی و بهره‌گیری از شایستگی‌های آنان فراهم شود.

امیر سرتیپ «کامیابی» افزود: حدود نیمی از نیرو‌های مسلح را کارکنان وظیفه تشکیل می‌دهند؛ بنابراین، توانمندسازی و مهارت‌آموزی این قشر عزیز از سال ۱۳۹۶ در دستور کار قرار گرفته که بسیار حائز اهمیت است.

معاون نیروی انسانی ستاد کل نیرو‌های مسلح در ادامه، ترویج و تقویت فرهنگ کار، تلاش و کسب مهارت را یک ارزش اجتماعی عنوان کرد و گفت: انسان با تلاش معنا می‌یابد و آیات شریفه قرآن نیز بر این امر تأکید دارند. کار و تلاش و کسب مهارت و تخصص در قوانین کشور ما با عنوان حق‌الصُنع شناخته می‌شود و به کسی تعلق می‌گیرد که تلاشی را انجام دهد.

وی ادامه داد: بیکاری و بی‌هنری و اینکه جوانی فاقد هرگونه مهارت و تخصص باشد، یکی از مشکلات اجتماعی امروز است. کسب مهارت، کلید اشتغال است. اشتغال، کلید ازدواج است و ازدواج، کلید فرزندآوری است و فرزندآوری به جامعه‌ای جوان، پویا و فعال منجر می‌شود. کسب هر مهارت یعنی کسب یک شایستگی و توانایی.

امیر سرتیپ کامیابی با تقدیر از رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و دست‌اندرکاران مهارت‌آموزی به‌ویژه برگزارکنندگان مسابقات مهارتی و کارکنان وظیفه‌ای که در این مسابقات شرکت کردند و موفق به کسب رتبه شدند، گفت: امروز مهارت‌آموزی امری بسیار مهم و ضروری است که جزو الزامات خدمت مقدس وظیفه عمومی است. الحمدلله نهضت مهارت‌آموزی در نیرو‌های مسلح فراگیر و نهادینه شده و این مهم در دستگاه‌های دولتی متولی نیز تأیید و تأمین شده است.

وی دوره مهارت‌آموزی را دوره طلایی تلاش برای ارتقای توانمندی‌ها خواند و از همه دستگاه‌هایی که در این حوزه فعالیت‌های مؤثری داشته‌اند، از جمله سازمان فنی و حرفه‌ای، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، جهاد دانشگاهی، سازمان بسیج، بانک مرکزی و سایر بانک‌های عامل، سازمان‌های نیرو‌های مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.

معاون نیروی انسانی ستاد کل نیرو‌های مسلح برگزاری مسابقات مهارتی را از چند جهت حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: این دوره برای خود سربازان مهم است؛ چرا که با شرکت در مسابقه، اعتماد به نفس و خوداتکایی پیدا می‌کنند و برای رقابت در بازار کسب‌وکار آماده می‌شوند.

امیر سرتیپ کامیابی افزود: این دوره‌ها برای دستگاه‌های اجرایی آموزش‌دهنده هم حائز اهمیت است؛ چرا که آموزش‌های آنان در معرض محک یک آزمون واقعی قرار می‌گیرد و می‌توانند در راستای بهبود و ارتقای کیفی آموزش‌ها برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند؛ همچنین برای سازمان‌ها و فرماندهان هم اهمیت دارد؛ زیرا آن‌ها حاصل اقدامات خود را محک می‌زنند و در رقابتی سازنده با دیگر سازمان‌ها، اثربخشی اقدامات انجام‌شده مشخص می‌شود؛ لذا محاسن، معایب و نقاط قابل بهبود را می‌توانند برای برنامه‌ریزی‌های آتی مدنظر قرار دهند.

وی اضافه کرد: مهم‌ترین جهت این مسابقات، همان شور، نشاط و جذابیتی است که در بین کارکنان وظیفه و خانواده‌های آنان و همچنین فرماندهان ایجاد می‌شود که این امر باعث شده دوره‌های مهارتی به یک کنش اثربخش و قابل‌توجه تبدیل شود.

معاون نیروی انسانی ستاد کل نیرو‌های مسلح در ادامه به اقدامات ارزشمند و عملکرد هشت‌ساله سازمان‌های نیرو‌های مسلح در این حوزه اشاره و عنوان کرد: در عرصه‌های گوناگون آموزش‌های تخصصی، عمومی و زیرساخت‌ها، اقدامات بسیار مهمی انجام شده است. ۲۹ دستگاه در این زمینه همکاری کرده‌اند و حاصل این تلاش جمعی را امروز در ارتش جمهوری اسلامی ایران ملاحظه می‌کنیم.

امیر سرتیپ کامیابی به آمار و دستاورد‌های این حوزه مهارت آموزی کارکنان وظیفه اشاره کرد و گفت: بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در نیرو‌های مسلح، مهارت‌های تخصصی را فراگرفته‌اند و به همین مقدار نیز آموزش مهارت‌های عمومی ارائه شده است؛ همچنین ۴۲۲ مربی برای مهارت‌آموزی تربیت شدند و ۱۷۹ مجتمع آموزش مهارتی در نیرو‌های مسلح ایجاد شده است که هرکدام بین شش تا ۱۰ کارگاه آموزش مهارتی در رشته‌های مختلف دارند.

معاون نیروی انسانی ستاد کل نیرو‌های مسلح بیان کرد: ۱۰۰ مرکز آزمون برخط برای تسهیل این امر ایجاد شده است و ۱۰۰ مرکز مدیریت آموزش هم در سطح نیرو‌های مسلح فعال است.

وی افزود: در حوزه حمایت شغلی نیز در سال ۱۴۰۳، بیش از ۴۰ هزار نفر از تسهیلات استفاده کرده‌اند و برای سال ۱۴۰۴، با تأمین منابع پیش‌بینی شده، ۱۸ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که امیدواریم با پرداخت وام در جهت اشتغال این عزیزان گام برداریم. سامانه مشوق‌ها نیز راه‌اندازی شده و تاکنون پنج هزار نفر واجد شرایط در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

امیر سرتیپ کامیابی در پایان ضمن قدردانی از همه دست‌اندرکاران عرصه مهارت‌آموزی، خاطرنشان کرد: همه باید دست به دست هم دهیم تا این نهضت را قوی‌تر از گذشته پیش ببریم.