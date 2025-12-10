مدیر امور اراضی استان آذربایجان غربی از برگزاری کمیسیون تبصره یک ماده یک و بررسی ۸۲ پرونده مرتبط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛صفر حسین زاده در این خصوص اظهار کرد: کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی در راستای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغات به طور مستمر به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل می‌شود.

وی تصریح کرد: در این کمیسیون ۳۹ پرونده مربوط به طرح‌های کشاورزی، ۱۵ پرونده طرح‌های غیر کشاورزی و ۲۸ پرونده مربوط به طرح‌های خانه باغ، نگهبانی و دیوارکشی بررسی شد و درنهایت تصمیمات لازم برای جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اتخاذ شد.

حسین زاده به اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی در راستای امنیت غذایی و توسعه پایدار اشاره کرد و گفت: این اقدامات با هدف حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: هدف ما از این جلسات، تسریع در روند بررسی پرونده‌ها و اتخاذ تصمیمات شفاف و قانونی است تا از تخریب اراضی کشاورزی جلوگیری کنیم و به توسعه پایدار کشاورزی در استان کمک نماییم.