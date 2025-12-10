پخش زنده
تلاطم سیاسی و رایزنیهای گسترده در غرب بر سر چگونگی پایان دادن به جنگ اوکراین (بزرگترین درگیری اروپا پس از جنگ جهانی دوم) اوج گرفته، انگلیس، آلمان و فرانسه که برغم صرف میلیاردها یورو از مذاکرات آمریکا و روسیه بر سر جنگ اوکراین کنار گذاشته شدند خشمگینانه در تلاش برای تامین منافع خودند، اما هر بار به درِ بسته خوردهاند. آنان اکنون نشستی دیگر را در لندن برگزار کردهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، استقبال نخست وزیر انگلیس ازولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یازدهمین سفرش به لندن، همزمان با ورود سران فرانسه و آلمان برای نشست چهارجانبه در لندن، در اوج ناامیدی از همراهی آمریکا با خواستههای سران این کشورها که آشفتگی و نگرانی توام با خشم آنان را برای چگونگی پایان دادن به جنگ اوکراین آشکارتر کرده است.
دامنه خشم از آمریکا به رسانههای انگلیس نیز کشیده شده سام کیلی" (Sam Kiley)، دبیر امور بین الملل روزنامه ایندیپندنت نوشت: ولادیمیر پوتین، چه تصادفی و چه طراحی شده، یک احمق مفید دارد که آمریکا را اداره میکند و تا ابلهی مثل دونالد ترامپ در کاخ سفید است دیپلماسی در جهان واژگونه خواهد ماند، دوستان دشمن، متحدان تهدید و قوانین بین المللی، نابود میشوند.
مردم انگلیس که بارها مخالفت خود را با جنگ افروزیهای آمریکا و متحدانش ابراز کردهاند خسته از جنگها میگویند جنگ افروزیها مطلوب صاحبان قدرت و ثروت است و مردم برخلاف آنها به شدت با آن مخالفند.
یک شهروند انگلیسی در این باره به ما گفت: قطعا از جنگ اوکراین برای افزایش بودجه نظامی اعضای ناتو استفاده میشود. آمریکاییها اکنون اعضای ناتو را ترغیب میکنند بیش از گذشته، بر بودجههای نظامی بیفزایند و این یعنی دولت ما به جای کاهش صف بیماران منتظر درمان باید مالیات بیشتری از ما بگیرد و آن را صرف جنگ کند.
وقتی ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از پنج ساعت مذاکره با روسیه گفت: ما به حل بحران اوکراین نزدیکتر نیستیم.
ایندیپندنت نوشت: این که چرا متحدان آمریکا در پیمان "ناتو"، رهبری دونالد ترامپ را در گفتوگوها با روسیه میپذیرند، گیج کننده است. ویتکاف فردی دست و پا چلفتی است که در مذاکرات کرملین هیچ یادداشتی بر نمیدارد، از مترجم کرملین استفاده میکند و احمقی است که تلفن اش مدام شنود میشود و از طریق اعضای خانواده خود در امپراتوری تجاری ترامپ مشارکت دارد و فقط به دنبال سود شخصی است. ثروت جنگ افروزان آمریکای و اروپایی در جنگهای فعلی، از جمله در اوکراین، سر به آسمان زده است.
یک شهروند انگلیسی گفت: ما میخواهیم با این تظاهرات نشان دهیم که جنگ، راه حلی برای هیچ مشکل نیست. مردم در این جنگها میمیرند و فقط عدهای معدود از جنگها پول به جیب میزنند.
به نوشته رسانههای انگلیس رهبران اروپایی، صحبت درباره آینده جهان غرب را به مردی واگذار کردهاند که سازمانهای اطلاعاتی خودشان به آن اعتماد ندارند.
شماری از صاحب نظران غربی معتقدند طرحهای صلح آمریکا و اروپا فقط به طولانی شدن جنگها کمک میکند تا چرخ کارخانههای جنگ افزار سازی با سرعت بیشتری بچرخد.
جنگهای اخیر، دلالان اسلحه و شرکتهای جنگ افزارسازی به بالاترین درآمد دهههای اخیر رسانده است. تازهترین گزارش موسسه صلح استکلهم نشان میدهد درآمد شرکتهای جنگ افزار سازی با نزدیک شش درصد افزایش نسبت به پارسال به ۶۷۹ میلیارد دلار رسیده است.