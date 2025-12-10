به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بارانی که از شب گذشته آرام، اما پیوسته باریدن گرفت، لبخند را بر چهره مردم نشاند و کام تشنه زمین را سیراب کرد؛ بارشی که امید‌ها را برای بهبود وضعیت منابع آبی زنده کرده است.

چهارشنبه بارانی همدان، از آغاز صبح حال‌و‌هوا را عوض کرد؛ صدای شرشر باران بر شیشه‌ها، خیابان‌های نم‌خورده، و درختانی که پس از روز‌های طولانی خشکسالی، جانی دوباره گرفتند.

در بازار و محله‌های قدیمی شهر، مردم زیر چتر‌ها قدم می‌زدند و بار‌ها تکرار می‌شد الهی شکر باران آمد.

بسیاری می‌گفتند این باران تنها یک اتفاق آب‌وهوایی نیست؛ آرامشی است که به قلب‌ها برگشته و نوید روز‌های پربارش‌تر را می‌دهد.