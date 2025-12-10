اعلام جزئیات سفر رئیس جمهور به قزاقستان و ترکمنستان
رئیس دفتر رئیس جمهور، جزئیات و برنامههای سفر آقای پزشکیان به کشورهای قزاقستان و ترکمنستان را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن حاجیمیرزایی، امروز چهارشنبه در حیاط دولت، گفت: رئیس جمهور، دو سفر به مقصد ترکمنستان و قزاقستان را در پیش دارد.
رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار داشت: سفر قزاقستان، یک سفر دو جانبه است که در آن قراردادهای همکاری در عرصه توسعه تجارت، بین دو کشور به امضا خواهد رسید. همچنین در این سفر، قرار است تعدادی از وزیران، رئیس جمهور را همراهی کنند.
حاجیمیرزایی، عرصه حمل و نقل و تجارت را از موضوعات مهم این سفر برشمرد و تصریح کرد: گروهی از اتاق بازرگانی، از دو روز قبل راهی قزاقستان شده و گفتوگوهایی را با گروههای تجاری این کشور داشته و زمینههای همکاری را بررسی کردهاند.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: نشست مشترکی با حضور آقای پزشکیان و تاجران ایران و قزاقستان، برگزار میشود.
حاجیمیرزایی اظهار داشت: رئیس جمهور، همچنین پس از قزاقستان، راهی ترکمنستان خواهد شد که نشستی درباره صلح با حضور سران برخی کشورها، برگزار میکند. آقای پزشکیان در این نشست، سخنرانی خواهد کرد و علاوه بر آن، دیدار و گفتوگوهایی با برخی رؤسای جمهور و نخستوزیران دیگر خواهد داشت.