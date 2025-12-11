پخش زنده
مناره مسجد جامع سمنان، یکی از کهنترین بناهای ایران با قدمت بیش از یکهزار و ۲۸ سال است و این رویداد آغازگر روند تبدیل این مناره تاریخی به « نشان فرهنگی و هویتی شهر سمنان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، آئین پاسداشت هزارمین سال ساخت مناره مسجد جامع سمنان با حضور نزدیک به یکهزار مهمان برگزار شد و علاوه بر مردم سمنان ، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم حضور داشت.
در این مراسم از کتاب «مسجد جامع کبیر سمنان» اثر محمدعلی مخلصی و همچنین تمبر یادبود مناره رونمایی میشود.
جشن تولد نمادین مناره ، نورافشانی فراز مناره، اقامه اذان و برپایی نمایشگاه عکس تاریخ مسجد در زیرزمین مسجد جامع از دیگر برنامههای آیین است.
۸۵ درصد بناهای تاریخی ثبتشده کشور متعلق به دورههای صفوی، زندیه و قاجار است و این در حالی است که مناره مسجد جامع سمنان از دوره سلجوقیان و آلزیار بهجا مانده و یکی از ارزشمندترین آثار معماری کهن ایران محسوب میشود.
احمد میدری وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در این آیین با تاکید بر اینکه مناره هزارساله میتواند کانون گردشگری فرهنگی سمنان باشد، گفت: گردشگری فرهنگی یکی از موتورهای اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی است و معرفی ظرفیتهای تاریخی سمنان میتواند نقش تعیینکنندهای در معرفی ایران به گردشگران خارجی داشته باشد.
آتوسا مومنی مدیر مرکز میراثفرهنگی ناملموس یونسکو گفت: وجود کتیبههای تاریخی به خط کوفی بر بدنه مناره هزار ساله سمنان و محاسبات ریاضی برای میزان قطر و طول سازه بهمنظور تابآوری و ظرفیت سازگاری با لرزشها از ویژگیهای ارزشمند این بنای تاریخی است.
جلال تاجیک مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان هم در این آیین با اشاره به قدمت بیش از هزار سال مناره مسجد جامع سمنان، آن را نمادی از هویت، خلاقیت و تاریخ معنوی ایران دانست و تأکید کرد: حفاظت از این اثر تاریخی نیازمند مشارکت همگانی است.
علی خیرالدین استادتمام رشته مهندسی عمران، پژوهشگر برجسته سازه و مرمت بناهای تاریخی ایران هم در این آیین با هشدار نسبت به آسیبپذیری این بنای ارزشمند در برابر زلزله، از چهار روش تخصصی برای مقاومسازی آن رونمایی کرد و تخصیص فوری اعتبار برای نجات قدیمیترین نماد تاریخی شهر سمنان را خواستار شد.
وی با اشاره به نتایج مطالعات گسترده انجامشده بر روی مناره مسجد جامع سمنان، اعلام کرد: بر اساس مدلسازیهای انجامشده، این مناره در برابر زلزله آسیبپذیر است و نیاز فوری به مقاومسازی دارد.